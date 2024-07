Anpi RImini: la Pastasciutta antifascista compie 81 anni

Prende avvio domani sera venerdì 19 luglio a Rimini la manifestazione estiva delle Pastasciutte antifasciste locali. La Pastasciutta antifascista compie 81 anni, e ricorda quella della famiglia Cervi organizzata l'indomani della sfiducia al governo Mussolini che fu destituito. In tutto il Paese negli ultimi anni si è diffusa sempre più capillarmente l'organizzazione di queste iniziative, premiate dalla partecipazione dei cittadini. Il significato viene percepito profondamente nel ritrovarsi per un' occasione conviviale di spessore: si fondono la socialità, la memoria e la politica; valori recuperati e mai perduti, anzi dimostriamo essere vivi tuttora aggregando e riunendo. Così la Pastasciutta Antifascista del 2024 sarà anche portatrice dell'iniziativa politica più urgente, ovvero la raccolta delle firme per il Referendum abrogativo contro la legge Calderoli sull'Autonomia differenziata, formula che unisce tante e diverse forze culturali e politiche nell'unica casa dell'antifascismo e della difesa dello stato democratico. Le serate saranno sostenute da Coop Alleanza 3.0 e Spi Cgil Rimini. Sarà inoltre possibile aderire all'ANPI. Di seguito il programma: RIMINI venerdì 17 Luglio ore 19,00 incontro con l'autore di “Ci fu chi disse no” di Anpi nazionale, a seguire Pastasciutta Antifascista e canti partigiani presso Grottarossa Csa via della Lontra 40 Rimini

Giovedì 25 LUGLIO

• ore 19,30 ANPI Bellaria Igea Marina Cortile di via Alicata 1

• ore 19,30 ANPI Santarcangelo portici del Municipio piazza Ganganelli

• ore 18,30 ANPI Cattolica S. Giovanni presso Circolo AUSER di Fanano

• ore 20,30 ANPI Alta Valconca a Morciano piazza Umberto I Casa del Popolo

• ore 19,30 ANPI Riccione in piazza Matteotti

la cittadinanza è invitata a partecipare e contribuire

c.s. Comitato ANPI provinciale Rimini

