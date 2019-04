Anpi Rimini, proiezione documentario “La fisarmonica di Fragheto”

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione di Rimini invita la cittadinanza, giovedì 4 aprile alle ore 17.00 presso la Cineteca Rimini, a partecipare alla proiezione del documentario "La fisarmonica di Fragheto". Interviste e consulenza storica di Gianni Pironi. Riprese e montaggio di Julko Albini. Il documentario parlerà della vita del musicista popolare Candido Gabrielli (2/2/1921 - 9/1/2007) nel più ampio contesto della Strage di Fragheto (RN) del 7 aprile 1944. Sarà presente un rappresentante del "Borgo della Pace" di Fragheto, che ci parlerà della Sezione di Storia Contemporanea - Eccidio di Fragheto - della Casa Museo di Casteldelci, di imminente apertura. Presentato in anteprima alla 12° edizione del concorso “Filmare la storia” dell'ANCR - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza - (2015) vince il premio speciale “25 APRILE” -Videomakers - con la seguente motivazione: "L'opera si caratterizza per una scelta peculiare: raccontare la seconda guerra mondiale attraverso gli occhi di un musicista e, più in specifico, dal punto di vista di un “cantastorie” della tradizione popolare. E' una prospettiva particolare che diventa molto coinvolgente. Un documentario di alto valore storico costruito attraverso le storie “con la s minuscola”, più vicine alle memorie familiari e rurali". Il documentario è patrocinato (patrocinio non oneroso) dall'Associazione “Borgo della Pace” di Fragheto, dall'A.N.P.I. Sez. di Rimini, dai Comuni di Casteldelci e Pennabilli e dall'Istituto Storico della Resistenza di Rimini.

