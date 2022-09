Anpi Rimini sulle scritte antisemite comparse allo Stadio

Anpi Rimini sulle scritte antisemite comparse allo Stadio.

Nei giorni scorsi un fatto esecrabile ha destato l’indignazione e la ferma condanna da parte della Amministrazione comunale e di tante espressioni della società riminese. Sui muri dello Stadio Comunale è comparsa una vergognosa scritta antisemita tracciata da sedicenti tifosi biancorossi. L’ ANPI Provinciale di Rimini unisce la propria alle tante voci che hanno ribadito il forte attaccamento della nostra terra e della nostra gente agli ideali di uguaglianza, libertà, pace, giustizia e di contrasto ai sentimenti razzisti. Quanto siano forti e profonde queste radici è confermato dalle numerose iniziative che si svolgono in questi giorni per commemorare ricorrenze importanti, rievocando il sacrificio di tanti giovani per i princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana e antifascista. A Cattolica il 3 settembre è stato ricordato l’anniversario della liberazione della città. A Montegridolfo, sempre il 3 settembre la liberazione della cittadina è stata rievocata con un incontro presso il Museo della Linea Gotica al quale hanno partecipato anche studiosi britannici e un giovanissimo ricercatore di Garigliano che ha ricordato le fasi salienti della battaglia sulla linea Gustav, in particolare all’Abbazia di Montecassino. In serata si è svolto un concerto nel suggestivo borgo medioevale con la partecipazione del Corpo Bandistico di Mondaino e del Coro Perla Verde di Riccione. Nel pomeriggio di domenica 4 settembre presso il cippo di Cerasolo è stato commemorato il sacrificio di Aristodemo Ciavatti, 22 anni, partigiano, fucilato dai nazisti. La memoria della lotta del popolo italiano, insieme alle potenze alleate, per la liberazione dalla tirannide nazifascista è ben viva nelle menti e nei cuori di tanti cittadini della nostra provincia. L’ANPI è impegnata a fondo, insieme a tutte le forze democratiche ed antifasciste per rinvigorirla e per battere tutti i tentativi di stravolgere la Costituzione della Repubblica. In particolare l’ ANPI invita la cittadinanza a partecipare alle prossime manifestazioni che ricordano date molto importanti. Sabato 17 settembre alle 16 a Verucchio, all'interno delle iniziative del 78esimo anniversario della Liberazione, lungo il percorso dei Luoghi della Memoria verranno ricordati i martiri della rappresaglia nazifascista dell'Eccidio dei Nove Martiri. Il 18 settembre a S. Giovanni in Bagno (sulla SS16, zona Orsoleto/Torre Pedrera) verranno commemorati i partigiani Alfredo Clementi e Enrico Petrucci, fucilati dai nazisti perché avevano cercato di mettere in salvo il pilota di un bombardiere alleato abbattuto dalla contraerea. Sempre Domenica 18 alle ore 11 si svolgerà l’importante cerimonia al Cimitero Greco di Riccione per ricordare i caduti Ellenici della Brigata di Montagna che portarono alla liberazione di Riccione e poi di Rimini. Il 21 settembre, verrà ricordata la liberazione di Rimini con la manifestazione promossa dalla Amministrazione Comunale, a cui seguiranno le commemorazioni del Comune ed Anpi di Santarcangelo di Romagna sabato 24 settembre, Amministrazioni da sempre sensibili ed impegnate per la difesa delle conquiste della democrazia e dell’antifascismo. Seguiranno prossimamente le comunicazioni specifiche degli eventi e delle iniziative sui territori provinciali.

Il Comitato Anpi Provinciale Rimini

