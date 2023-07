ANPI Santarcangelo di Romagna su Odg Consiglio Comunale di Pennabilli

Alla vigilia della Pastasciutta Antifascista che ricorda la festa che ottant’anni fa si tenne a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, ad opera della famiglia Cervi in occasione della caduta del fascismo, ci vediamo costrett* a ricordare ad un sindaco della nostra terra che il fascismo non solo cadde quella notte anche se poi per un breve ma terribile periodo si riprese, ma che con la scrittura della nostra carta costituzionale da parte di tutte le forze antifasciste che si opposero alla dittatura, certe frasi, ancor più se scritte in un atto ufficiale, non sono accettabili. Ed è per questo motivo che ci siamo rivolti all’attuale Ministro degli Interni affinché si faccia chiarezza una volta per tutte che razzismo e discriminazione, aldilà del privato pensiero, non possono trovare spazio istituzionale. Benché il sindaco Giannini ogni volta che viene intervistato banalizzi le critiche alle sue butade derubricandole a semplici atti di invidia o di ignoranza, abbiamo ben compreso quale sia la sua linea. Ma questa volta non possiamo fare finta di niente e le frasi scritte nero su bianco in un atto ufficiale meritano tutta l’attenzione possibile da parte di istituzioni, forze politiche, cittadin*. Tonino Guerra ha fatto di Pennabilli la sua patria di pace accogliendo e unendo luoghi lontani e culture diverse. Non lasceremo che un Giannini qualsiasi rovini questa atmosfera.

Cs - ANPI Santarcangelo di Romagna

