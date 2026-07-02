Anpi Santarcangelo: ferma condanna per l’imbrattamento della panchina rossa dedicata a Lorena Vezzosi

Esprimiamo la più ferma condanna per l’imbrattamento della panchina rossa dedicata a Lorena Vezzosi, inaugurata il 22 novembre 2024 nei pressi del Supercinema di Santarcangelo di Romagna quale simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e della memoria delle vittime di femminicidio. Lorena Vezzosi, 53 anni, madre di due figli e residente a Santarcangelo di Romagna, è stata uccisa il 4 luglio 2024 dall’ex marito. Un femminicidio che ha profondamente colpito la comunità e che ha rafforzato la volontà di promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere. La panchina, realizzata con il coinvolgimento dell’associazione Rompi il Silenzio, dell’Amministrazione comunale e del Coordinamento Donne dell’Anpi Santarcangelo rappresenta un luogo di memoria e di impegno civile. La targa che l’accompagna riporta il numero nazionale antiviolenza 1522 e la frase di Lidia Ravera: «Finché ci sarà una sola donna minacciata ed uccisa in quanto donna, noi non avremo pace», a testimonianza dell’impegno della comunità nel contrasto alla violenza contro le donne. Imbrattare questo simbolo significa offendere non solo un bene pubblico, ma anche il ricordo di Lorena Vezzosi, il dolore dei suoi familiari e di tutte le vittime di femminicidio, oltre al lavoro quotidiano di associazioni, volontariɜ, istituzioni e cittadinɜ che si impegnano per costruire una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. La sottoscritta, fin dalla realizzazione della panchina, ne ha sostenuto il valore simbolico e continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio, mantenendo viva l’attenzione su un fenomeno che non può e non deve lasciare indifferenti. Confidiamo che lɜ responsabili di questo gesto vengano individuatɜ e che la panchina venga ripristinata al più presto. La risposta della comunità deve essere quella di rafforzare il proprio impegno affinché la memoria di Lorena Vezzosi e di tutte le donne vittime di violenza di genere continui a essere un monito e uno stimolo concreto nella lotta contro ogni forma di violenza di genere.

c.s. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA Sez. “ALBA MINI” Santarcangelo di Romagna ETS









