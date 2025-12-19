Anteprima del docufilm “A Soul in Struggle” al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, progetto sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo

Nella serata del 17 dicembre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, si è tenuta l’anteprima del rivoluzionario docufilm “A Soul in Struggle”, un progetto innovativo interamente realizzato con Intelligenza Artificiale e dedicato al tema della sclerodermia, una rara malattia reumatica sistemica cronica. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla World Scleroderma Foundation, ha ricevuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Presente all’evento il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Il concept scientifico e narrativo del film è stato ideato dal Professor Marco Matucci Cerinic, Presidente della World Scleroderma Foundation, l’anteprima rappresenta un’anticipazione del progetto, che verrà presentato nella sua versione integrale a Venezia nell’ottobre 2026. Il docufilm, prodotto da P49.AI, diretto da Jimmy Cutrino e distribuito dalla società sammarinese Neuronica Srl, sarà disponibile a livello mondiale su Amazon Prime. La serata ha ospitato la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui l’Ing. Horacio Pagani, fondatore di Pagani Automobili, l’Architetto Guido Ciompi di Guido Ciompi & Partners, il Prof. Michele Dantini, Ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Perugia. “A Soul in Struggle” riesce a coniugare tecnologia, arte, medicina e turismo, ponendole in dialogo tra loro, per raccontare una storia di modernità, speranza e resilienza. Attraverso narrazioni simboliche ed emozionali, il film dà voce a grandi artisti come Leonardo da Vinci, Michelangelo, Paul Klee e Auguste Renoir, storicamente affetti da sclerodermia, insieme per condividere dolore e forza creativa. Le loro storie si intrecciano con le testimonianze dei pazienti, portando un forte messaggio di vita e speranza. Il progetto è foriero di un grande valore: al suo interno sono presenti suggestive immagini della Repubblica di San Marino, in dialogo sapiente con il tema del cineturismo, con la finalità pienamente realizzata di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, in un’ottica internazionale. “A Soul in Struggle” rappresenta una proiezione concreta di come scienza, arte, tecnologia e turismo possano dialogare efficacemente per diffondere consapevolezza su una malattia ancora poco conosciuta e promuovere al contempo uno sviluppo umano e sostenibile. Nasce dal desiderio di trasformare la sofferenza in bellezza e il dolore in creazione, evidenziando come, nonostante le sfide, l’arte e la creatività possano essere strumenti di speranza e rinascita.



