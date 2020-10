Anteprima docufilm Renata Tebaldi a San Marino

Ieri sera in anteprima assoluta il pubblico di San Marino ha potuto vedere la puntata su Renata Tebaldi di ILLUMINATE, docuserie RAI3 dedicata alla vita ed alla carriera di donne che hanno segnato la storia: racconti, testimonianze e una parte di fiction girata integralmente a San Marino con Serena Autieri protagonista.



Si è svolta ieri sera al Centro Congressi Kursaal la proiezione in anteprima di “Renata Tebaldi: l’angelo della lirica” docufilm dedicato alla straordinaria carriera internazionale del soprano Renata Tebaldi, terza puntata di “Illuminate”, serie tv dedicata a donne speciali (illuminate appunto) prodotta da Anele in collaborazione con Rai3, che verrà messa in onda lunedì 12 ottobre alle 23.15 su Rai3 e, poi, distribuita on demand grazie a RaiPlay.

La puntata vedrà anche San Marino protagonista grazie alle riprese che, questa estate, sono state effettuate in territorio e che vedono Serena Autieri, voce narrante e protagonista. “L’emozione di raccontare Renata Tebaldi e la sua vita dedicata al canto ed alla musica è stata grandissima” racconta la Autieri, in videocollegamento durante l’evento “Dalle parole e dai racconti di chi le è stato vicino ho potuto davvero apprezzare lo spessore umano, oltre che artistico, di questa donna e conoscere il rapporto autentico che l’ha legata alla Repubblica di San Marino”.

Legame fortissimo, che portò la Tebaldi a scegliere la Repubblica come terra di adozione e luogo in cui, lei stessa in vita, volle creare la sua Fondazione, affidando agli amici più cari il compito di perpetrare il suo ricordo.

“Proseguiamo nel compito che la stessa Tebaldi ha voluto per noi” così la Fondazione Renata Tebaldi dalla voce di Barbara Andreini portando i saluti del Presidente Simetovic “Abbiamo sin da subito contribuito alla realizzazione di questo progetto con i nostri archivi e materiali ma, soprattutto, attraverso quello che ci rende unici al Mondo: il ricordo sempre vivo e presente di quella che per il Mondo è una diva ma che, fra le nostre contrade, amava farsi chiamare semplicemente Renata”.

Se questo docufilm è un successo per la Fondazione Renata Tebaldi lo è senza dubbio anche per San Marino. Lo afferma il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati “Il nostro Paese deve essere grato alla figura di Renata Tebaldi e conseguentemente ad ogni progetto che ne ripercorre la vita, le opere e i successi. Siamo dunque molto felici che la RAI abbia scelto di inserire Renata Tebaldi tra le grandi donne a cui verranno dedicati questi docufilm monografici con una splendida Serena Autieri come protagonista e con particolare attenzione alle bellezze del nostro territorio, del nostro Centro Storico e della nostra cultura. Grazie anche alla Fondazione Renata Tebaldi che tiene vivo il ricordo della nostra illustre concittadina.”

Presente alla proiezione insieme al responsabile del montaggio, Fabrizio Franzini, la regista Maria Tilli che ricorda le riprese in territorio e soprattutto “gli splendidi panorami che San Marino regala e l’accoglienza delle persone e delle location per la Fondazione Renata Tebaldi e le nostre riprese”. La Tilli, che di Illuminate ha curato la regia anche della puntata dedicata a Sandra Mondaini, ha raccontato di come sia stata scelta Serena Autieri “Nella fiction simuliamo la partecipazione di Serena come giurata al Concorso internazionale di Canto Renata Tebaldi, punta di diamante degli eventi della Fondazione. Serena, oltre che attrice, è anche cantante ed ha una spiccata sensibilità musicale, ci è sembrata la scelta migliore”.

Le sincere lacrime di commozione dell’attrice durante le riprese sulle note dell’Ave Maria intonata dal Soprano Benedetta Torre accompagnata dal pianista Davide Cavalli confermano la scelta.

Ad arricchire il racconto, oltre ad immagini e filmati di repertorio originali, numerose testimonianze illustri tra cui Katia Ricciarelli, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e tanti amici e colleghi della Fondazione Renata Tebaldi: storie di vista vissuta per il soprano Chiara Taigi, la governante e amica Ernestina Viganò, il biografo Vincenzo Bisogni, il melomane Giuseppe Caruso e l’amica Renata Bertinotti e dettagli bibliografici riferiti dalla Presidente del Museo Renata Tebaldi di Busseto Giovanna Colombo.

A termine della serata di ieri immancabile l’arrivederci della Fondazione Renata Tebaldi e dell’Ufficio per il Turismo di San Marino a lunedì sera per vedere in televisione il risultato dell’impegno profuso.



Comunicato stampa

Fondazione Renata Tebaldi