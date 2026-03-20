ANTICHE CISTERNE DEL PIANELLO, visite guidate in occasione del 120° Anniversario dell’Arengo

ANTICHE CISTERNE DEL PIANELLO, visite guidate in occasione del 120° Anniversario dell’Arengo.

Storia e arte contemporanea si incontrano nelle Antiche Cisterne del Pianello: mercoledì 25 marzo 2026, saranno protagoniste di due visite guidate organizzate dalla Galleria Nazionale di San Marino – Istituti culturali, Musei di Stato - dalle ore 14.30.

In occasione del 120° Anniversario dell’Arengo, la Galleria Nazionale di Arte Contemporanea di San Marino – Istituti culturali, Musei di Stato - invita a ri-vivere le Antiche Cisterne del Pianello attraverso l’installazione d’arte contemporanea “Gocce” (2022) di Stefano Arienti (Asola, 1961).

L’opera sarà arricchita dalle molteplici interpretazioni di “Quadri d’acqua”: più di 200 elaborati creativi realizzati da alunne e alunni di dodici classi elementari, partecipanti al Laboratorio d’Arte “Gocce e Suoni”.

L’occasione è rivolta alle famiglie degli alunni, come parte del percorso laboratoriale, e a tutta la cittadinanza.

Le visite saranno guidate dalla dott.ssa Rita Canarezza, Operatore Culturale Istituti Culturali, Musei di Stato, Galleria Nazionale; dalla dott.ssa Marinella Giacobbi, insegnante volontaria ideatrice del laboratorio "Gocce e suoni"; e dalla studentessa Giulia Semprini, laureanda in conservazione dei beni culturali all’ Università di Bologna e tirocinante presso la Galleria Nazionale di San Marino.

La visita, previa prenotazione obbligatoria, si articolerà in due turni:

primo gruppo con partenza alle ore 14.30

secondo gruppo con partenza alle ore 15.30

Punto d’incontro per entrambe le visite: Galleria Nazionale di San Marino, Giardino dei Liburni, Città di San Marino.

Per info e prenotazioni: 0549 888241 - 888244 (Archivio Performativo - Galleria Nazionale) dalle 9 alle 16.30 tutti i giorni, compresi i festivi.

c.s. Istituti Culturali

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