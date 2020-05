Antonio Lazzaro Volpinari: "Il Partito socialista deve tornare protagonista"

Da molto tempo non prendevo più in mano carta e penna per esternare un mio pensiero, data la mia lunga militanza politica, vissuta da sempre nel Partito Socialista, non posso nascondere la mia soddisfazione per quanto avvenuto nel corso dell’ultima riunione della Direzione del P. S. Infatti, tra gli altri temi di attualità, la Direzione ha preso in esame e discusso una lettera inviata dal Compagno Maurizio Rattini, il quale, al di là delle problematiche che attanagliano il Paese, poneva una seria riflessione sullo stato di salute, sul ruolo attuale e sulle prospettive del Partito. Ebbene, il dibattito che ne è scaturito devo dire, con enorme soddisfazione, ha posto in evidenza il contributo di vecchi e giovani compagni che si sono ritrovati uniti nella convinzione che, dopo un periodo di scarsa consistenza soprattutto nel rapporto con la base, il Partito Socialista debba ritrovare, nella sua autonomia, la forza di rilanciare la propria azione per tornare ad essere protagonista e non comprimario nel panorama politico sammarinese, attraverso un percorso di recupero dei principi e dei valori fondanti dell’idea Socialista, nell’alveo degli insegnamenti dei grandi maestri del passato, che in modo inclusivo possano richiamare il contributo di quei compagni che lungo la via hanno fatto scelte diverse o si sono astenuti dalla partecipazione attiva e che possano attirare l’attenzione di nuove generazioni di sammarinesi, con l’intento di ricostruire un patrimonio ideale, democratico e sociale di cui il Paese sta dimostrando di avere enorme bisogno. In un momento critico per il Paese come quello attuale, in cui aumentano le difficoltà soprattutto per le fasce più deboli, serve la presenza attiva del Partito Socialista, che, come è sempre stato nel passato, deve schierarsi dalla parte dei cittadini più bisognosi di aiuto senza tentennamenti. Come “vecchio” Socialista, che da giovane si schierò con Remy Giacomini e coerentemente ne rispettò sempre gli insegnamenti, mi sono sentito di rendere partecipe il maggior numero di persone della mia soddisfazione e del mio impegno, al fine di rendere concreta, in tempi brevi, la volontà espressa dalla Direzione di rilanciare a tutto campo, nell’interesse dell’intero Paese, il Partito Socialista di San Marino!

c.s. Antonio Lazzaro Volpinari, Partito Socialista

