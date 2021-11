Antonio Lazzaro Volpinari nominato presidente del Partito Socialista

Nella serata di lunedì 22 novembre u.s. si è riunita la direzione del Partito Socialista con all'ordine del giorno la nomina del Presidente del Partito. La direzione all'unanimità ha eletto per acclamazione Antonio Lazzaro Volpinari. La direzione nel congratularsi con il compagno Volpinari per l'importante e prestigioso incarico, desidera ringraziare il dott. Massimo Montanari per il lavoro svolto e l'impegno profuso negli ultimi tre anni alla guida del Partito Socialista. A margine dei lavori il neopresidente Volpinari ha comunicato alla direzione del Partito le prossime iniziative che vorrà proporre alla direzione, a partire da una serie di confronti con le componenti politiche della lista Noi per La Repubblica e con le forze politiche di maggioranza e opposizione nonché le categorie economiche e le forze sociali per esaminare i temi di attualità e di prospettiva.