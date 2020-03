CORONAVIRUS Aos: donati 35mila euro all'Iss

L'Associazione Oncologica Sammarinese ha deliberato di donare all'ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE la somma di euro 35.000,00 destinati all'acquiso di dispositivi di protezione (tute, maschere, guanti, occhiali ecc.) per i medici e gli infermieri del nostro ospedale. In questo momento di emergenza che sta colpendo tutti, l‘AOS intende restituire, anche simbolicamente, il gesto di gratuita solidarietà di tanti singoli cittadini che nel corso di questi anni hanno contribuito al mantenimento dei servizi dell'Associazione. A tal proposito l‘AOS ricorda che sta continuando a svolgere le attività per garantire la continuità delle terapie a domicilio con gli infermieri e la continuità del supporto psicologico attraverso videochiamate e contatto telefonico. Il tutto in osservanza delle norme sanitarie vigenti disposte dall'Istituto Sicurezza Sociale e dal recente decreto legislativo.



