AOS, oblio oncologico: una conquista di civiltà

L’Associazione Oncologica Sammarinese esprime piena soddisfazione per la pubblicazione del Decreto Delegato che rende operativa la Legge sul diritto all’oblio oncologico. “Una battaglia che ci ha visto in prima linea” “Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per raggiungere il risultato legislativo e per combattere ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone colpite dalla malattia oncologica”. Con queste parole la Presidente dell’Associazione Oncologica Sammarinese, Maria Grazia Angeli, ricorda la lunga battaglia portata avanti dall’AOS per sensibilizzare politica e opinione pubblica e stendere la bozza di legge di iniziativa popolare votata all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale. “Finalmente – aggiunge – chi già ha subito l’ingiuria della malattia non dovrà più essere sottoposto ad ulteriori mortificazioni e umiliazioni proprio a causa della sua patologia”. Da ieri il testo di Legge è norma vigente nel nostro Paese e fissa il principio sacrosanto di uguali diritti delle persone, indipendentemente dalle loro condizioni di salute. Niente più limiti nell’accesso al lavoro; nessun vincolo ostativo per l’accesso ai servizi bancari, finanziari e amministrativi; nessuna violazione della privacy e totale garanzia di riservatezza per quei pazienti che, una volta affrontato il tortuoso percorso di cura, sono guariti e possono vivere la loro vita personale e professionale al pari di tutti gli altri. “Ci abbiamo creduto con determinazione – aggiunge la Presidente Maria Grazia Angeli – ben consapevoli delle sofferenze che tali disparità provocano nelle persone. Siamo oltremodo orgogliosi - conclude - di aver potuto sollecitare la sensibilità della classe politica del nostro Paese e saggiarne la maturità dimostrata nell’accoglienza unanime riservata al nostro progetto di Legge che da oggi è norma vigente dello Stato.



c.s. AOS - Associazione Oncologica Sammarinese