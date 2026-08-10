APAS: Abbandonati in un sacchetto di plastica, dentro un bidone dell'immondizia

Ieri sera, 9 agosto 2026, siamo stati contattati a seguito del ritrovamento di due gattini piccolissimi, abbandonati all’interno di un sacchetto di plastica e gettati in un bidone dell’immondizia nei pressi del parcheggio dell’Ospedale di Stato.

A fare la differenza, questa volta, sono stati alcuni cittadini che hanno sentito dei debolissimi miagolii e, comprendendo che qualcosa non andava, sono intervenuti con prontezza, chiamando la Centrale Operativa Interforze, seguendo la corretta procedura da adottare in questi casi. La Centrale ha provveduto ad allertare anche il Servizio Veterinario di Stato.

I due gattini sono ora al sicuro, ma sono piccolissimi e ancora in una fase estremamente delicata della loro vita. Dovranno essere allattati da una balia umana e per loro inizierà una lotta difficile: sono stati trovati disidratati, bagnati e accaldati. Speriamo con tutto il cuore che riescano a superare queste prime, fragilissime giornate.

L’APAS presenterà denuncia per abbandono di animali, ai sensi dell’art. 323 ter del Codice Penale sammarinese, che oggi prevede anche la pena della prigionia di primo grado da 3 mesi a un anno, oltre a una multa non inferiore a 4.000 euro, per condotte di questo tipo.

Ma, oltre alla denuncia, rimane una domanda che non possiamo più ignorare: come è possibile che nel 2026 accadano ancora fatti simili?

Due creature appena nate, indifese, incapaci persino di nutrirsi da sole, chiuse in un sacchetto e gettate tra i rifiuti. E mentre loro rischiano la vita, che fine ha fatto la loro mamma? Una gatta che potrebbe essere ancora alla ricerca disperata dei suoi piccoli, con il rischio di andare incontro a problemi di salute, come mastiti o stasi del latte.

E allora lo chiediamo ancora una volta, con forza: perché non sterilizzare? Perché non chiedere aiuto? Perché non rivolgersi alle associazioni, ai veterinari, ai servizi competenti, prima che una situazione diventi un dramma?

Un animale non è un oggetto di cui disfarsi quando arriva una cucciolata indesiderata.

Una cucciolata non è un problema da nascondere dentro un sacchetto e gettare via.

Ci auguriamo inoltre che, attraverso le telecamere presenti nella zona, sia possibile ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili di questo gravissimo gesto, affinché possano essere chiamati a rispondere di un reato che non può e non deve essere considerato un semplice atto di inciviltà.

Chi ha compiuto questo gesto ha condannato due creature indifese a una morte terribile. Speriamo che le immagini possano aiutare a dare un volto a chi ha commesso questo grave reato e che la giustizia possa fare il suo corso

Comunicato stampa

APAS











