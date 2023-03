Apas. Ancora in merito alla vicenda Tiberi

Apas. Ancora in merito alla vicenda Tiberi.

A seguito del servizio trasmesso ieri sera dal programma televisivo le Iene nel quale viene intervistato l'autore del reato di uccisione di animale, il ciclista Antonio Tiberi, l’Associazione Sammarinese Protezione Animali intende fare il punto su alcune dichiarazioni che il Tiberi ha rilasciato. Durante l'intervista infatti, il Tiberi ha affermato di non voler colpire il gatto ma solo del muschio, tuttavia durante l'interrogatorio reso nel corso del procedimento penale a suo carico ammetteva invece l'intenzionalità del gesto: “ammetto anche di avere (altrettanto stupidamente e incoscientemente) provato a colpire un gatto che transitava casualmente nelle vicinanze”. Trattasi quindi di una falsa dichiarazione volta esclusivamente a riabilitare la propria immagine. Il servizio prosegue con la precisazione (inesatta) da parte dello sportivo che il gatto ucciso non fosse di proprietà, come se un animale randagio non avesse lo stesso valore e lo stesso diritto alla vita di un gatto di famiglia. Ancora una volta l'intento è quello di far passare l'uccisione di un animale come una stupidata da cui ci si può riabilitare con poco ore di volontariato in gattile e una multa di poche migliaia di euro. Riguardo all’esito della sentenza a carico di Tiberi, che ha pagato una cifra irrisoria nonostante il reato commesso, l’APAS ribadisce la necessità di modificare in tempi brevi la normativa penale sammarinese a tutela degli animali con la previsione di pene adeguate e con funzione anche preventiva, cosa per cui si sta già adoperando. Auspica inoltre che le Istituzioni preposte revochino la residenza a questa persona che ha dimostrato scarso senso civico e mancanza di rispetto per il Paese che lo accoglie. Per quanto riguarda le esternazioni del conduttore del programma a margine del servizio, l’Associazione stigmatizza le considerazioni offensive e imprevidenti verso la Repubblica di San Marino. Come cittadini e volontari di una associazione che opera nel nostro paese tutti i giorni con impegno e abnegazione, ci riteniamo offesi e insultati. Auspichiamo quindi anche in questo caso una presa di posizione da parte del nostro governo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: