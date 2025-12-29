Apas: "Capodanno e botti, una minaccia reale per animali, bambini e anziani"

La notte di Capodanno può diventare un momento di grande paura per gli animali a causa di fuochi d’artificio, botti e petardi. Studi e dati raccolti indicano che oltre il 40% dei cani manifesta ansia, paura intensa o panico, e in alcune specie selvatiche o soggetti sensibili le reazioni possono portare a danni fisici e mentali, traumi, fughe o persino alla morte. Anche bambini e anziani risentono dei rumori forti e improvvisi. L’Istanza d’Arengo approvata il 27 agosto 2020 dal Consiglio Grande e Generale prevede il divieto di fuochi artificiali, petardi, botti e razzi, fatta eccezione per le celebrazioni ufficiali della Repubblica. Purtroppo, ad oggi il decreto attuativo non è ancora stato emanato, mentre in Italia sempre più comuni adottano ordinanze in tal senso e si discute una normativa nazionale.



Anche diversi paesi europei hanno già limitato o vietato i botti, dimostrando che è possibile proteggere sicurezza, animali e ambiente. In particolare:



-Paesi Bassi: divieto nazionale di vendita e uso privato di fuochi d’artificio dal 2026.

-Belgio (Bruxelles e altre comunità): vietato possesso e uso di fuochi d’artificio, con multe per chi non rispetta le regole.

-Germania: campagne e restrizioni locali per proteggere canili, rifugi e quartieri sensibili.

-Altri paesi e città europee (Svizzera, Repubblica Ceca, alcune località spagnole) hanno introdotto misure analoghe o “zone senza fuochi”.



L’Istanza d’Arengo è stata firmata dai cittadini perché proteggere chi non può difendersi è un valore condiviso. Invitiamo tutti a sensibilizzare amici, conoscenti e famigliari al rispetto della vita, dell’ambiente e della tranquillità di animali, bambini e anziani. Chiediamo inoltre al Governo di adottare finalmente misure concrete, nel rispetto dell’Istanza approvata, adeguando San Marino agli standard dei paesi civili, con norme efficaci per vietare botti e fuochi pirotecnici nocivi.



