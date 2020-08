Apas: la Repubblica di San Marino senza botti, ora sarà festa anche per gli animali!

Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, finalmente nella giornata di ieri Il Consiglio Grande e Generale ha accolto l’Istanza d’Arengo presentata dall’Associazione Sammarinese Protezione Animali per vietare l’utilizzo di botti, petardi, mortaretti e fuochi di artificio sul territorio della Repubblica di San Marino. Ventitré i voti a favore e quattordici quelli contrari. La larga maggioranza con cui l’Istanza è stata accolta dimostra che la sensibilità verso il benessere degli animali è ampiamente aumentata nel Paese e in chi lo rappresenta a livello istituzionale. L’APAS ringrazia sentitamente i consiglieri intervenuti nel dibattito per sostenere i contenuti dell’Istanza e naturalmente tutti coloro che hanno votato a favore permettendone l’approvazione. Con la consapevolezza che la sua approvazione non comporta l’esecutività immediata dei contenuti esposti nell’Istanza ma solo l’accoglimento di un principio che dovrà essere poi tradotto in atti amministrativi e/o legislativi, l’APAS confida nella coerenza del Governo, al fine di rendere attuativo il divieto di impiego dispositivi pirotecnici in Repubblica durante i festeggiamenti, per tutelare la salute degli animali, delle persone e l’integrità dell’’ambiente.



