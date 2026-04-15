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APAS: "Non ignoriamo i segnali"

15 apr 2026
APAS: "Non ignoriamo i segnali"

Negli ultimi giorni, anche a seguito di recenti segnalazioni apparse sulla stampa, torna con forza all’attenzione pubblica il tema delle scomparse di gatti nel territorio sammarinese. Già nel corso del 2025, APAS aveva provveduto a segnalare alle autorità competenti il numero crescente e preoccupante di gatti scomparsi, raccogliendo numerose testimonianze da parte dei cittadini, promuovendo incontri con le istituzioni e contribuendo alla raccolta di dati significativi. Si tratta di un fenomeno che, per diffusione e caratteristiche, non può e non deve essere sottovalutato. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza, APAS aveva inoltre organizzato una serata pubblica dedicata al tema, con l’obiettivo di informare, condividere dati e promuovere maggiore attenzione e collaborazione. Ricordiamo che la Legge n. 59 del 2025, di cui ricorre il primo anniversario, ha introdotto pene più severe per chi si rende responsabile di uccisione, maltrattamento o abbandono di animali, nonché per chi prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona esche avvelenate: comportamenti gravissimi che mettono a rischio non solo gli animali, ma anche la sicurezza pubblica. APAS rinnova l’invito a tutti i cittadini a mantenere alta l’attenzione, segnalando tempestivamente alle autorità competenti eventuali comportamenti sospetti o il ritrovamento di esche potenzialmente pericolose, e prestando particolare cura alla sicurezza dei propri animali. Eventuali segnalazioni devono essere inoltrate alla Centrale Operativa Interforze al numero 0549 888888.

c.s. APAS 

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