Apas: “Passeggiata del Ponte”.

L’APAS ripropone la “Passeggiata del Ponte” per questa Domenica 6 Marzo, alle ore 15.00 al Parco Monte Cerreto con partenza dalla cancellata d’ingresso. Ricordiamo che la passeggiata rappresenta un gesto di vicinanza a quelle persone che nella giornata del 9 Febbraio scorso ma anche negli anni passati, hanno perso i propri fedeli amici a quattro zampe o li hanno visti agonizzare a causa dell’ingestione di esche avvelenate disseminate da mani assassine lungo i sentieri del Parco e lungo i percorsi in cui la gente si reca solitamente coi propri cani a camminare. A tale proposito, in attesa che la Magistratura e le Forze dell’ordine individuino il colpevole di tali orrendi atti criminali, l’APAS accoglie con favore il Decreto-Legge 2 Marzo 2022 n. 26 che detta precise norme comportamentali e giuridiche sulla prevenzione da avvelenamenti e sulle relative conseguenze penali per chi rilascia esche avvelenate nell’ambiente. La Passeggiata del Ponte sarà anche un modo per stare vicini alle famiglie ucraine vittime di questa immane tragedia e in particolare a quelle che fuggono dal paese coi propri animali d’affezione oltre a coloro che, impossibilitati ad andarsene, come i volontari delle Associazioni zoofile, continuano a custodire in zona le migliaia di animali senza famiglia nei vari rifugi, a rischio della propria vita. In caso di maltempo la Passeggiata verrà definitivamente annullata previa comunicazione sulla pagina Fb dell’APAS nella mattinata di domenica 6 Marzo.

