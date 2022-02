Apas: 'Passeggiata del ponte' domenica 27 febbraio

Per mantenere alta la guardia sul grave e recidivo problema degli avvelenamenti dei cani nel nostro territorio, affinché le Istituzioni prendano in seria considerazione questi reati, allo scopo di non lasciare nulla di intentato per individuare il colpevole/i di questi inaccettabili atti di crudeltà ai danni degli animali domestici ma anche selvatici, per non dimenticare i 3 cani morti nella mattinata del 9 Febbraio scorso, per solidarietà coi proprietari, ma anche per non dimenticare gli oltre trenta cani avvelenati con la stessa modalità e nei medesimi luoghi da mani spietate e menti disturbate, l’APAS invita i cittadini a partecipare alla “Passeggiata del Ponte” con partenza dall’ingresso di Parco Monte Cerreto (zona Parco Verde) Domenica 27 Febbraio ore 15. Si allega la locandina dell’iniziativa. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi.

Cs Apas

