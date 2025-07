APAS: Sparizioni di gatti a San Marino – Appello ai cittadini e alle autorità competenti

APAS: Sparizioni di gatti a San Marino – Appello ai cittadini e alle autorità competenti.

Negli ultimi mesi l'APAS sta registrando un numero allarmante di sparizioni di gatti sul territorio sammarinese, in particolare in alcune zone. Solo nell’ultima settimana sono stati segnalati ulteriori 7 smarrimenti, di cui 6 nel Castello di Fiorentino.

Dal mese di aprile ad oggi, i gatti scomparsi risultano essere almeno 35.

Il fenomeno non può più essere considerato episodico: si tratta di una situazione anomala e preoccupante, che merita attenzione e approfondimenti.

Si invitano tutti i cittadini che abbiano smarrito un gatto a presentare formale denuncia di smarrimento alle Forze dell'Ordine. Questo passaggio è fondamentale per monitorare ufficialmente il fenomeno, attraverso dati verificabili, e per consentire l’avvio di indagini, anche mediante l’analisi delle telecamere presenti sul territorio.

Inoltre, chiunque abbia notato movimenti o comportamenti sospetti è invitato a segnalarli tempestivamente alle autorità.

È fondamentale precisare che, per tutti questi gatti scomparsi, non sono mai stati ritrovati resti, ossa o altri elementi riconducibili a predazioni.

Pertanto, alla luce del numero elevato di casi e delle modalità con cui avvengono le sparizioni, si sospetta fortemente l’intervento della mano dell’uomo.

L'APAS continuerà a raccogliere le segnalazioni e a sollecitare le autorità competenti affinché si faccia piena luce su quanto sta accadendo.



Comunicato stampa

APAS

