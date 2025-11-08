APAS: Spese veterinarie ancora non deducibili

La riforma IGR è stata approvata, ma le spese veterinarie non sono ancora deducibili.

Per anni, alle Istanze d’Arengo che chiedevano sostegno economico sulle cure veterinarie veniva risposto che la questione sarebbe stata affrontata nell’ ambito della riforma dell’IGR.

Oggi quella riforma è realtà, ma nulla è cambiato.

A San Marino non esistono statistiche ufficiali sul numero di animali domestici presenti nelle famiglie, ma nella vicina Italia una famiglia su due convive con almeno un animale. È una realtà sociale consolidata: gli animali sono parte del nucleo familiare.

In molti Paesi le spese veterinarie sono deducibili o agevolate. Nella Repubblica di San Marino, invece, continuano a pesare interamente sui cittadini, considerando le cure un privilegio e generando preoccupazioni economiche.

Chiediamo al Governo di correggere questa grave mancanza quanto prima, i cittadini possessori di animali d’affezione non sono cittadini di serie b.

Le famiglie non devono essere costrette a rinunciare ai propri animali o alle cure necessarie per loro per ragioni economiche, gli animali di famiglia non sono solo animali ma appunto parte integrante della famiglia.



Comunicato stampa

APAS







