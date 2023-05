Aperta al traffico, in anticipo sul cronoprogramma, la nuova rotatoria 'Bigno'

E’ stata aperta ieri sera - in anticipo di qualche giorno sui tempi previsti - la nuova rotatoria nell’intersezione fra le vie Flaminia e Circonvallazione Meridionale. I lavori nell’area in cui si incrociano le vie Flaminia, Circonvallazione Meridionale, Sardegna e IX Febbraio 1849, dove è stata realizzata una nuova rotatoria con isola centrale di forma elissoidale, sono ancora in corso per la parte rimanente del cantiere, ma ieri sera è stata riaperta la viabilità al traffico con l’utilizzo completo della nuova rotatoria. Si tratta di un intervento molto importante e atteso in uno dei punti cardine della viabilità cittadina, finalizzato a fluidificare la circolazione nell'ampio quadrante urbano compreso tra via Tripoli e il centro storico, con effetti positivi in termini di incremento della sicurezza stradale, riduzione di traffico e inquinamento. Un intervento, che completerà il programma di opere di riqualificazione e di valorizzazione urbana, eseguite nell'ultimo anno nella storica area di Borgo San Giovanni. Uno snodo che per la sua posizione riveste un ruolo fondamentale nel collegamento nord-sud della città, con connotazione fortemente urbanizzata. Scopo del progetto è la modifica alla viabilità attuale, necessaria per perseguire la fluidificazione del traffico e la sua razionalizzazione, sia nel sito di costruzione della rotatoria, sia più a nord, in corrispondenza di viale Tripoli e via della Fiera. A Conclusione dei lavori infatti, come noto, è prevista l’introduzione di due specifiche modifiche alla viabilità quali: l’introduzione del doppio senso di marcia su via Flaminia (dalla nuova rotatoria di Bigno alla rotatoria di via Tripoli); l’introduzione del doppio senso di marcia su via Circonvallazione (dalla rotatoria di via della Fiera alla nuova rotatoria di Bigno). Si aggiungono interventi secondari in prossimità dell’intersezione Viale Tripoli/Via Flaminia e Via della Fiera/Via Circonvallazione Meridionale, a circa 200 metri dall’intervento principale, di modifica delle attuali geometrie stradali. Dopo il concerto di Vasco inizieranno tutte le prove e le modifiche delle rotatorie all'intersezioni con via Tripoli e via della Fiera. Modifiche che verranno ultimate assieme alle opere di finitura entro il mese di luglio e che permetteranno l'introduzione del doppio senso di marcia su via Flaminia e su via Circonvallazione.

cs L’ufficio stampa