Aperta oggi a San Pietroburgo la 23^ Assemblea Generale dell'OMT

Il Segretario di Stato per il Turismo, AUGUSTO MICHELOTTI è a San Pietroburgo (Russia) accompagnato dal Consigliere d’Ambasciata Mauro Maiani, Focal Point per l’OMT, per partecipare ai lavori della 23 Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, che si sono aperti oggi alla presenza delle delegazioni di circa 130 Paesi con la presenza di circa 1300 delegati. Il programma dell’Assemblea Generale, che proseguirà fino a venerdì 13, prevede l’esame di un nutrito ordine del giorno che sarà discusso durante le tre sessioni plenarie dei lavori. Una particolare attenzione sarà riservata a tre tematiche che saranno oggetto di tre forum specializzati e di alto livello: il primo dedicato al “turismo medico e della salute”, il secondo riservato al tema “la formazione e impiego nel settore del turismo” e l’ultimo che sarà dedicato alla “industria cinematografica quale mezzo per creare l’immagine di una destinazione turistica”. L’assemblea sarà anche il momento per fare il punto della situazione del turismo a livello mondiale e per fare un primo bilancio della vita dell’’Organizzazione delle Nazioni Uniter per il Turismo, a due anni dal cambio al vertice con la nomina del nuovo Segretario Generale dell’Organizzazione: il georgiano Zurab Pololikashvili. Il Segretario di Stato Michelotti ha già incontrato il Segretario Generale Pololikashvili, in occasione del ricevimento di benvenuto offerto dal Ministro del Turismo russo ed il Ministro del Kenya Najib Balala, uno dei tre Paesi candidati ad ospitare le prossima Assemblea nel 2021. Gli incontri bilaterali proseguiranno nei prossimi giorni con Ministri diversi Paesi nel corso dell’Assemblea Generale. Per mercoledì 11 settembre e’ previsto l’incontro bilaterale con il Ministro Argentino del Turismo Gustavo Santos nel corso del quale si firmerà il memorandum d’intesa per la cooperazione turistica tra i due Paesi.