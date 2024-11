Aperte le iscrizioni ad Airways Days: corso di formazione sulla gestione delle vie aree

Aperte le iscrizioni ad Airways Days: corso di formazione sulla gestione delle vie aree.

Si svolgerà martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2024 presso Rocca delle Caminate la seconda edizione di Airways Days, corso teorico pratico sulla gestione delle vie aree, promosso da CREAS (Centro Ricerca e Studi nell’ambito dei sistemi sanitari), unità operativa di Ser.In.Ar.. “La gestione delle vie aeree – spiega il dott. Emmanuel Gasperoni, referente scientifico del corso insieme al prof. Vanni Agnoletti (direttore dell’U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena) – è una delle attività più complesse per un anestesista, in quanto si tratta di garantire al paziente la respirazione, una volta che viene addormentato.

Questa operazione avviene tramite l’intubazione, che assicura tale funzione vitale, tramite l’ausilio di particolari attrezzature. Esistono però intubazioni cosiddette facili ed altre decisamente più complesse: ciò dipende dalla persona su cui si interviene, dalla sua anatomia o dalle sue patologie. C’è da dire, in più, che le intubazioni complesse possono essere previste o non previste: nel primo caso l’anestesista ha a sua disposizione tutto il tempo per definire le modalità di intervento, nel secondo caso (magari prima di un’operazione chirurgica d’urgenza) è assolutamente indispensabile agire con la massima rapidità, anche a fronte di problematiche insorte sul momento”.

Il corso, destinato a medici specialisti e in formazione specialistica nelle discipline dell’anestesia, della rianimazione e della medicina d’urgenza, si pone l’obiettivo di offrire risposte formative proprio su queste problematiche: si svilupperà con lezioni frontali e prove pratiche (potenziate rispetto all’edizione precedente del corso) con l’ausilio di Leonardo, manichino ad alta fedeltà, che permette la realizzazione di simulazioni realistiche, veri e propri scenari di crisis resource. Docenti del corso saranno specialisti in Anestesia e Rianimazione provenienti dall’Ausl Romagna e da altre aziende sanitarie italiane: dott. D. P. Santonastaso (Ausl Romagna), dott.ssa M.R. Nespoli (Azienda Ospedaliera dei Colli, Napoli) dott. E. Russo (Ausl Romagna), dott. E. Gamberini (Ausl Romagna), dott. E. Bigi (Ausl Romagna), dott. R. Corso (Azienda USL Piacenza), dott. Vanni Agnoletti (Ausl Romagna), dott. L. Viola (ASL 1 Cuneo), dott. G. Scognamiglio (Ausl Romagna), dott. M.C. Meca (Ausl Romagna) e dott. C. Bergamini (Ausl Romagna).

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online entro il 1 dicembre al seguente link: https://serinarpayments.it/airways-days/. Per informazioni sul corso è possibile rivolgersi alla segreteria scientifica: emmanuel.gasperoni@auslromagna.it – vanni.agnoletti@auslromagna.it – elena.tarozzi@auslromagna.it

