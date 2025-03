Aperte le iscrizioni al Centro Estivo Hakuna Matata 2025

Il divertimento dell'estate 2025 per i tuoi figli. Anche quest’anno il Centro Estivo Hakuna Matata di Cailungo è pronto ad accogliere tutti i bambini e bambine della Repubblica e limitrofe per un’estate all’insegna del divertimento, della socializzazione e di tante attività educative! Le attività prenderanno il via il 16 giugno 2025, offrendo ai più piccoli un’esperienza unica tra sport, giochi, laboratori creativi e tanto altro, in un ambiente sicuro e stimolante, lontano da smog, ricco di verde ed al centro della Repubblica. Per tutti i genitori interessati, martedì 8 aprile, dalle 16:30 alle 18:30, la Segreteria Hakuna Matata sarà disponibile presso la sede del centro estivo per fornire informazioni, completare le preiscrizioni e raccogliere nuove adesioni. In alternativa, è sempre possibile iscrivere i propri figli in qualsiasi momento contattando il numero WhatsApp 339 116 3492. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: regalate ai vostri bambini un’estate indimenticabile con Hakuna Matata 2025! visitate anche la pagina sul nostro sito: https://www.spcailungo.com/2025/01/hakuna-matata-centro-estivo-2025-a-cailungo/

