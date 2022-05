Aperte le Iscrizioni al CORSO SULLE PIANTE OFFICINALI E L’ESTRAZIONE DI OLI ESSENZIALI

Il benessere al fisico e psichico al centro della giornata di approfondimento. Il Consorzio Terra di San Marino e la Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi comunicano che sono aperte le iscrizioni per il primo “Corso sulle piante officinali e l’estrazione di oli essenziali ed acque aromatiche” realizzato da Ghenea Essential (marchio della Coop. Olivicoltori che promuove la coltivazione locale di piante officinali e la produzione di oli essenziali e loro derivati). Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle piante officinali, degli oli essenziali e della distillazione, anche a principianti, curiosi o appassionati del settore che vogliono conoscere e approfondire insieme cosa sono queste preziose sostanze.

Cosa sono li oli essenziali? Come si producono? E come possiamo utilizzarli al meglio per godere delle loro incredibili proprietà? Laura Ederle e Manuel Genesini, noti esperti del settore, guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei tanti benefici delle erbe aromatiche e degli oli essenziali, da sempre utilizzate dall’uomo per prendersi cura di sé, preziose alleate che contribuiscono al benessere fisico e psichico. La giornata sarà divisa in due parti: una prima parte teorica, durante la quale saranno illustrate anche le piante aromatiche coltivate nel territorio sammarinese, i loro oli essenziali e il legame che da sempre hanno con l‘uomo.

Una seconda parte più pratica, con la dimostrazione di distillazione in corrente di vapore ed esperienza olfattiva. Non mancherà il momento del ristoro grazie al buffet degustazione realizzato con i prodotti del territorio a marchio Terra di San Marino. “Siamo felici di proporre questo corso – afferma Flavio Bendettini, presidente della Cooperativa Olivicoltoriperché dopo aver realizzato tante iniziative insieme al Consorzio Terra di San Marino per far capire ai consumatori quali sono i benefici dell’olio extravergine di oliva, ora siamo pronti a comunicare a tutti coloro che si uniranno a noi, cosa le erbe officinali sono in grado di offrire per il nostro benessere.

Una giornata particolare e nuova nella sua veste, da condividere insieme a appassionati, amanti della natura o semplicemente curiosi !” Il corso si svolgerà sabato 21 maggio, nella bellissima location del Museo della Civiltà Contadina- Casa Fabrica a Montecchio, sede del Consorzio Terra di San Marino. è Per maggiori informazioni e visionare il programma dettagliato consultare il sito www.gheneaessential.com è Per prenotazioni inviare una mail a info@gheneaessential.com o telefonare al 335. 204287