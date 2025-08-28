Aperte le iscrizioni all'esibizione "Fast & Caratelle" di Serravalle

La Giunta di Castello di Serravalle invita ad aderire all'esibizione "Fast & Caratelle" - La tradizione che corre più forte di te, che si terrà domenica 28 Settembre dalle ore 17:00 nelle vie del Castello di Serravalle all'interno della manifestazione Castello in Festa. Consulta il regolamento e la metodologia di iscrizione sul sito della Giunta di Castello di Serravalle al seguente link (https://www.castello.serravalle.sm/attivit%C3%A0/esibizione-di-caratelle) o chiedi informazioni via mail a serravalle.capitano@giuntedicastello.sm o al numero 3357345340

Saranno premiati i 3 carretti più originali e carismatici. Saranno menzionati quello selezionato come più prestante sulla distanza e quello più prestante nelle prove di abilità.



Se anche tu sei un amante delle caratelle, se ne possiedi una o se la vuoi costruire, non puoi mancare alla prima edizione di "Fast & Caratelle".







