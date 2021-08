Aperte le iscrizioni alle attività di Tuttavia...che Spettacolo!

Sono aperte le iscrizioni per prenotare le attività di mototerapia gratuite previste nel corso delle giornate di “Tuttavia…che Spettacolo!”, l'Evento speciale che si svolgerà durante i due weekend centrali del prossimo mese di settembre. Un appuntamento all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. E’ una grande soddisfazione da parte nostra accogliere a San Marino (e per una parte presso Baia Vallugola) persone e famiglie a cui far sperimentare la Mototerapia, un esperienza unica che prevede di far provare ai ragazzi con disabilità, giovani e adulti, le emozioni a bordo di moto, quad, go kart, aerei, ecc. e persino un esilarante servizio taxi con auto da rally. Si tratta di una vera e propria terapia ideata dall’atleta Vanni Oddera, che da diversi anni porta avanti senza sosta la sua missione non solo in Italia ma in tutto il mondo, visto il sostegno al progetto che si è espanso rapidamente a macchia d'olio. Per chi non lo conoscesse, Vanni Oddera è un campione di motocross freestyle, che ha inventato la Mototerapia nel 2009 lungo i corridoi dei reparti di Ematologia e Oncologia dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, e da allora ogni anno ha organizzato visite, esibizioni di salti acrobatici con le sue moto, feste, donazioni e molte altre iniziative per sostenere il cammino dei piccoli malati oncologici. Un modo per donare le proprie passioni ai ragazzi più vulnerabili. Il programma di Tuttavia…che Spettacolo! prevede molto altro, ad esempio il coinvolgimento di Manuel Reggiani, altro campione di moto, d’acqua in questo caso, attività e a cui è dedicata, come citato più sopra, un'intera giornata in contemporanea presso Baia Vallugola dove opera la 3zero3 racing team un'associazione molto attiva nel settore della Mototerapia. E poi ancora, sarà presente Niko Tremolada con i suoi go kart adattati al trasporto e alle guida in modo da renderli fruibili per tutte le tipologie di disabilità; Rossano Valenti ed il suo Quad Kawasaki da competizione, i Baroni Rotti con i loro aerei e persino Luca Cecchetti, primo “mototerapista sammarinese” con il suo Ape Cross Red Bull. Spazio anche agli approfondimenti con la Tavola Rotonda sulla Mototerapia che vedrà la partecipazione straordinaria di Bryan Toccaceli! Questo e tanto altro per divertirsi e stare assieme ma ogni dettaglio è disponibile sul sito www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/2021 e sulla pagina Facebook www.facebook.com/mototerapiasanmarino/

Non resta che prenotarsi!!!