Aperte le iscrizioni per animatori volontari alla Casa per Ferie di Pinarella di Cervia per la stagione 2023

Sono aperte le iscrizioni all’elenco dei volontari Educatori / Animatori per la Casa per Ferie di Pinarella di Cervia per la stagione 2023. La domanda potrà essere presentata tramite modulo debitamente sottoscritto e inviato a mezzo mail a casavacanze.pinarella@iss.sm o consegnato in busta chiusa presso il Casale La Fiorina, via A. di Riccio 18, Domagnano (RSM). Il modulo di iscrizione -scaricabile dal sito www.iss.sm nella sezione “casa per ferie” accessibile dalla home page - dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato completo degli allegati richiesti entro e non oltre il 21 aprile 2023. Come sancito da regolamento (anch’esso visionabile e scaricabile dal sito ISS), verranno effettuate giornate di formazione specifica per conseguire l’attestato d’idoneità necessario per svolgere l’incarico di animatore alla Casa per Ferie. Inoltre, su richiesta del partecipante, verrà rilasciata dichiarazione dei servizi prestati presso la Casa per Ferie. Per il ruolo di animatore nella struttura di Pinarella di Cervia, verrà corrisposto un rimborso spese omnicomprensivo fino a un massimo di 60€ per ogni giorno di attività, comprensivo anche delle spese per la trasferta. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale e gode del patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

cs Iss