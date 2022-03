Aperte le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi dal 10 al 21 marzo 2022

Aperte le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi dal 10 al 21 marzo 2022.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura rende noto che le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi 2022 si terranno dal 10 al 21 marzo 2022. Per informazioni sui requisiti richiesti per l'iscrizione come animatore e per scaricare il modulo consultare il sito www.istruzioneecultura.sm. Gli interessati potranno inviare il modulo d’iscrizione e i relativi allegati tramite raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale della Direzione Centri Estivi re.centriestivi@pa.sm entro e non oltre il 21 marzo 2022.

