Aperte le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi: dal 16 al 27 marzo 2023.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura rende noto che le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi 2023 si terranno dal 16 al 27 marzo 2023. Per informazioni sui requisiti richiesti per l'iscrizione come animatore e per scaricare il modulo consultare il sito www.istruzioneecultura.sm. Gli interessati potranno inviare il modulo d’iscrizione e i relativi allegati tramite raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale della Direzione Centri Estivi re.centriestivi@pa.sm entro e non oltre il 27 marzo 2023.

Si rende noto che dal 16 al 27 marzo 2023 sarà possibile iscriversi alla graduatoria per gli aspiranti Animatori Centri Estivi presentando formale domanda di ammissione in formato elettronico debitamente sottoscritta ed inviata a mezzo tNotice. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.istruzioneecultura.sm Per l’utilizzo del servizio tNotice adottato dall’Amministrazione Pubblica Sammarinese è necessaria la preventiva registrazione di un indirizzo e-mail personale nel registro Pubblico per Domicili Digitali. La registrazione, qualora non già eseguita, può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino, muniti di documento di identità valido oppure attraverso lo sportello virtuale dell’Amministrazione Pubblica RDD-Registro Digitale (pa.sm), al seguente indirizzo web: http://re.pa.sm/rdd - esclusivamente se muniti di certificato di firma elettronica qualificata (firma digitale) valido nei Paesi UE. Le domande d’iscrizione, complete di modulo ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi al seguente domicilio digitale della Direzione Centri Estivi re.centriestivi©pa.sm entro e non oltre il 27 marzo 2023. Nell’oggetto della comunicazione a mezzo tNotice va indicato: “Iscrizione alla graduatoria Aspiranti Animatori Centri Estivi 2023” Nel corpo del messaggio della comunicazione a mezzo tNotice va precisato unicamente il nome ed il cognome del mittente ed indicato: “Presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria degli Aspiranti Animatori per i Centri Estivi 2023” Alla domanda dovrà essere allegato il modulo di Iscrizione compilato in ogni sua parte e completo di allegati. Le domande incomplete non verranno accettate. La graduatoria per gli aspiranti animatori per i Centri Estivi 2023 verrà realizzata seguendo i criteri definiti nella delibera n. 1 del 13 marzo 2023

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

