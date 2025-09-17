Aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di lingua 2025/2026

Il Dipartimento Istruzione e Cultura e la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura comunicano che sono aperte le preiscrizioni per i corsi serali di lingua per il periodo novembre 2025 – aprile 2026. I corsi riguardano lezioni di inglese, spagnolo, italiano come lingua straniera e Lingua dei Segni Italiana.

Modalità e tempistiche:

Le pre - iscrizioni saranno attive dal 22 settembre al 12 ottobre, tramite l’applicativo IOL dei Servizi Online del Governo di San Marino.

Al termine di questo periodo verranno formati i gruppi, ogni corso parte solo al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.

Le iscrizioni si svolgeranno dal 15 al 22 ottobre sempre tramite IOL.



Svolgimento dei corsi:

Le lezioni inizieranno il 3 novembre 2025 e termineranno il 29 aprile 2026, presso la scuola media di Fonte dell’Ovo.

Frequenza bisettimanale (lunedì e mercoledì) dalle ore 18:00 per i corsi di lingua e italiano come lingua straniera. La Lingua dei Segni Italiana si svolge con frequenza settimanale.

Ogni lezione dura 90 minuti, eccetto le conversazioni inglese e spagnolo, che durano 60 minuti.

Sono previsti in totale 44 incontri per quasi tutti i corsi, 22 incontri per la Lingua dei Segni. Le lezioni seguono il calendario scolastico, con sospensioni durante le festività.

Certificazioni ed esami:

Per poter ottenere il certificato con il livello di competenza linguistica raggiunto è richiesta una frequenza minima del 75% delle lezioni.

Per i corsi inglese B1 e B2 verrà offerto un esame finale, a costo €20, riconosciuto dall’Ufficio Politiche Attive del Lavoro e utile per assegnazione punteggio.

Su richiesta è previsto un test di valutazione, per le lingue inglese e spagnolo, al fine di collocare gli studenti al livello più adatto. Costi e riduzioni: Tipologia corso Costo standard Diritti di pratica aggiuntivi Corsi di lingua generali € 340,00 + € 15,00 Corsi di conversazione (inglese e spagnolo) € 260,00 + € 15,00 Lingua dei Segni Italiana € 220,00 + € 15,00

Riduzioni previste:

20% per pensionati con reddito mensile < € 1.500

40% per disoccupati e studenti

50% per insegnanti in servizio nelle scuole sammarinesi, personale front office nei musei sammarinesi e personale sanitario ISS

Gratuità per le forze dell’ordine Destinatari dei corsi:

Cittadini e residenti della Repubblica di San Marino, ma anche persone che vivono fuori confine. Sebbene concepiti per adulti, i corsi sono aperti anche ai ragazzi delle scuole superiori.







