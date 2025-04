Aperte le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia Al via anche le iscrizioni per diventare volontari animatori e collaboratori

Dal 28 al 30 aprile 2025 si svolgeranno le iscrizioni per i soggiorni alla “Casa per ferie San Marino” di Pinarella di Cervia. Sono 8 i diversi turni disponibili nell’estate 2025, a partire dall’8 giugno e fino al 6 settembre, a cui possono accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti in Repubblica.

Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanza per uno o più turni settimanali. Le iscrizioni verranno effettuate presso “Il Casale La Fiorina” (casa gialla) e seguiranno il seguente programma:

- il giorno 28 aprile dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 17.00 ci si potrà iscrivere ai turni rivolti agli anziani, educatori e collaboratori;

- Il 29 aprile, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00 ci si potrà iscrivere ai turni rivolti a famiglie e persone con disabilità;

- Il 30 aprile, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00, ci si potrà iscrivere ai turni dedicati ai minori con educatore;

Le domande vanno consegnate personalmente o da delegato nelle giornate indicate. Si consiglia quindi, di presentarsi con il modulo di iscrizione compilato che si può scaricare dal sito ISS (ww.iss.sm) nella sezione “Casa per ferie” dove è reperibile anche tutta la modulistica per l’iscrizione e il regolamento interno per l’accesso alla struttura.

La quota di soggiorno dovrà essere versata al momento dell’iscrizione mediante assegno bancario non trasferibile o contante.

Per informazioni si può contattare il numero 0549 900956, oppure inviare un email a: casavacanze.pinarella@iss.sm.

Di seguito la suddivisione dei turni settimanali e delle relative quote:



*Per il calcolo della tariffa turno minori viene considerato il compimento degli anni nell’anno solare

Aperte anche le iscrizioni per l’elenco dei volontari Educatori / Collaboratori. La domanda va presentata in busta chiusa al Casale La Fiorina in via A. di Riccio, 18 a Domagnano, oppure tramite mail all’indirizzo di posta elettronica casavacanze.pinarella@iss.sm.

Alla domanda dovrà essere allegato il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e completo di allegati (scaricabile dal sito www.iss.sm). Le domande d’iscrizione dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 aprile 2025.



Comunicato stampa

ISS

