Aperte le preiscrizioni al corso per Operatore funebre - Necroforo

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (Dipartimento Lavoro e Cooperazione), informano che sono aperte le preiscrizioni al corso di formazione professionale per AUSILIARE TECNICO (PDR AUSTEC) – Operatore funebre-necroforo. Il corso è pensato per formare una figura in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre e di supportare le attività legate alla gestione dei servizi di onoranze funebri. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 32 ore. Le lezioni si svolgeranno presso gli ambienti dell’Ospedale di Stato. L’inizio è previsto per lunedì 16 marzo e la conclusione per sabato 28 marzo 2026. Gli incontri si terranno lunedì, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Il programma dettagliato, con l’indicazione dei moduli e dei temi trattati, sarà inviato ai candidati e pubblicato sul sito www.ufficiodellavoro.sm almeno 15 giorni prima dell’avvio. Il corso è aperto a un massimo di 10 partecipanti. In caso di domande superiori ai posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria. Sarà data precedenza ai candidati non occupati rispetto a quelli già occupati. In caso di parità, la priorità sarà stabilita con criteri oggettivi. Tra questi, la condizione di capofamiglia con persone a carico (con titolo agli assegni familiari) ed eventuale esperienza in mansioni affini o coerenti con il profilo del corso. Possono presentare domanda cittadini sammarinesi o residenti in territorio sammarinese. È necessario aver compiuto 18 anni entro la scadenza della domanda, essere in possesso di patente di guida di tipo B, aver assolto l’obbligo scolastico e risultare in regola con le vaccinazioni obbligatorie (D.D. n. 86 del 26 maggio 2023). Sono inoltre richiesti il godimento dei diritti civili e politici e gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento. L’assunzione in servizio sarà inoltre subordinata alla verifica dell’idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo. La procedura di preiscrizione deve essere effettuata tramite l’applicativo “IOL – Istanze On Line”, accessibile dal portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm, nella sezione “Iniziative formative (seconda formazione)”. Le preiscrizioni sono già aperte e la chiusura dei termini è fissata alle ore 12:00 del 10 marzo 2026. Per utilizzare la procedura è necessario essere registrati ai servizi online e disporre di domicilio digitale.

Il corso, una volta ammessi, ha un costo di 100,00 euro, da versare in un’unica soluzione e prima dell’inizio delle lezioni. La percentuale di assenze ammessa è pari al 10% del totale delle ore. Al termine del corso è prevista una prova finale, per la verifica delle competenze acquisite. Ai candidati che risulteranno idonei sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso di “Operatore funebre- necroforo”, valido ai fini dell’inquadramento nei Profili di Ruolo della Repubblica di San Marino. "Con questa iniziativa – dichiara il Direttore dell’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive Maurizio Neri – vogliamo offrire un percorso formativo chiaro e concreto, con requisiti definiti e criteri di selezione trasparenti. È un’opportunità pensata anche per sostenere, in via prioritaria, chi è attualmente non occupato e per valorizzare esperienze già maturate in ambiti coerenti”. "Il corso nasce dalla collaborazione tra ISS e Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive – afferma il Direttore Amministrativo ISS Manuel Canti – e mira a garantire una preparazione adeguata a svolgere un ruolo delicato e altamente regolamentato. La formazione, insieme agli accertamenti di idoneità previsti, è un passaggio essenziale per assicurare qualità del servizio e tutela sia dei lavoratori sia della comunità". Il bando e la documentazione per la preiscrizione sono disponibili sul sito dell’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive al link: https://www.ufficiodellavoro.sm/on-line/home/politiche- attive-del-lavoro/formazione/corso-necroforo-pdr-austec.html









