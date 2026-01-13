TV LIVE ·
Aperte le preiscrizioni alla Scuola Superiore di San Marino per l’a.s. 2026/27

13 gen 2026
La Scuola Superiore di San Marino informa che in data odierna si sono aperte le preiscrizioni per l’anno scolastico 2026-27. La preiscrizione può essere formalizzata online, seguendo le indicazioni ricevute dalla Scuola Media, oppure reperibili sul sito internet www.superiore.educazione.sm; i genitori potranno pre-iscrivere il proprio figlio o la propria figlia fino a sabato 14 febbraio 2026. Successivamente a tale data la preiscrizione online non sarà più possibile.
Per info e contatti segreteria.sss@pa.sm o info.sss@pa.sm
Vi aspettiamo !!!

Comunicato stampa
Scuola Superiore di San Marino




