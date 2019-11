Aperte le selezioni per un ricercatore e un assegnista di ricerca all'Università di San Marino Emessi due bandi di concorso che riguardano il corso di laurea in Design

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni che porteranno all’individuazione di un ricercatore e di un assegnista di ricerca nell’ambito del corso di laurea in Design. Rispetto alla prima delle due figure, il bando di concorso segnala che “il ricercatore dovrà sviluppare e applicare metodologie nell’ambito del Design di prodotto e di processi, approfondendo il contributo del Design in ambiti multidisciplinari. La ricchezza del patrimonio culturale e materiale - prosegue il documento nella parte in cui viene descritta l'area di ricerca - si configura come sfida e opportunità. Il progetto si pone come mediatore tra beni da preservare e futuro da costruire. Attraverso approcci innovativi, processi aperti e l’applicazione di metodologie consolidate e sperimentali, il Design può attivare dinamiche di valorizzazione e innovazione declinabili a contesti istituzionali, di impresa e di pubblica utilità. L’incarico prevede attività di ricerca teorica e applicata”, oltre alla “titolarità di insegnamenti relativi” agli ambiti descritti. L’incarico si svilupperà su un periodo di tre anni. Rispetto all’assegno di ricerca, della durata di dodici mesi, il bando riporta che l’attività “sarà volta a raccogliere le esperienze più significative degli ultimi anni in cui la pratica del Design abbia avuto un ruolo rilevante nei processi di sviluppo locali nell’area Mediterranea e nei Paesi Emergenti”. Saranno richieste, fra le altre cose, “la co-realizzazione di una piattaforma digitale dedicata con indagine di mercato, raccolta dati, testi e immagini, la classificazione degli studi con la redazione di schede tipologiche, la compartecipazione ad attività di ricerca applicata durante workshop attuati all’Università di San Marino o in contesti esteri”. Al bando da ricercatore, che scade il 13 dicembre, possono partecipare “i candidati, sammarinesi e non, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente”. Alla selezione per l’assegno di ricerca sono ammessi gli under 35 che hanno conseguito un titolo di laurea magistrale in Design o in Architettura. C’è tempo fino al 29 novembre per partecipare. Per ulteriori informazioni e per la consultazione dei bandi integrali è possibile visitare il sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.



