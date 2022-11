Aperte sino al 30 novembre le iscrizioni alla xi edizione del Master in medicina geriatrica

“La Medicina Geriatrica sempre più al centro della cura e della gestione dei pazienti anziani, la valutazione multidimensionale geriatrica”. Scadrà il prossimo 30 novembre il termine per l’iscrizione al Master di secondo livello in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” rivolto a Medici di Medicina Generale, Medici RSA, Specialisti, Psicologi, Laureato in Science Infermieristiche con diploma Magistrale, Farmacisti e Fisioterapisti, che vogliono acquisire maggiori conoscenze sulla salute e sulle problematiche sociali dell’anziano. Il master nato dall’iniziativa dell’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), in collaborazione con le Università degli Studi di San Marino e Ferrara, patrocinato della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) e la IAGG (International Association of Gerontology e Geriatrics), consegna 60 CFU.

Il Master, diretto dal professor Giovanni Zuliani, inaugura a gennaio 2023 la sua undicesima edizione. “La medicina geriatrica ha assunto da anni un ruolo centrale nella cura e nella gestione dei pazienti anziani e ha sviluppato una metodologia di lavoro specifica denominata valutazione multidimensionale geriatrica – spiega Carlo Renzini, Presidente dell’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG) che ha ideato il Master. – Il paziente anziano ha infatti particolari caratteristiche che lo distinguono dal paziente adulto: presentazione atipica delle patologie, comorbilità, declino dello stato funzionale e cognitivo, instabilità clinica, riduzione della mobilità, problemi di ordine sociale ed economico. Tutte queste caratteristiche richiedono una particolare preparazione da parte dei medici che operano quotidianamente a contatto con pazienti anziani, sia al di fuori che all’interno di strutture a essi dedicate.

Queste includono non solo i reparti ospedalieri e gli ambulatori di Geriatria e Medicina Interna, ma anche strutture territoriali come le lungodegenze, le residenze sanitarie assistite e le case protette». L’obiettivo del Master è quello di offrire una formazione specialistica nel campo della medicina geriatrica, della metodologia, delle patologie correlate all’invecchiamento, del loro inquadramento e trattamento, in linea con quelle fornite in ambito universitario nei Paesi più avanzati in questo campo. L’idea è quella di fornire uno strumento scientifico e validato per completare la formazione di specialisti e di tutti coloro che svolgono l’attività lavorativa nel campo della salute dell’anziano.

Per informazioni ed iscrizioni: www.asgg.sm – www.unirsm.sm

