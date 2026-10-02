Aperti oggi i lavori della 53ª edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero

Aperti oggi i lavori della 53ª edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero.

Si sono aperti oggi, presso il Teatro Titano, i lavori della 53^ Consulta dei Cittadini sammarinesi residenti all’estero, che si terranno fino a domenica 4 ottobre.

In qualità di Presidente Onorario della Consulta, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nella mattinata ha accolto i numerosi concittadini convenuti dai quattro anelli, argentino, francofono, italiano e statunitense, sotto la Presidenza di Otello Pedini.

Nel suo articolato intervento di apertura, il Segretario di Stato Beccari ha svolto una ricognizione sui principali temi che hanno visto la Repubblica impegnata in questo ultimo anno d’interesse nazionale e internazionale, con particolare riferimento all’aggiornamento sul percorso che in questo mese condurrà San Marino alla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, nonché sulle tensioni geopolitiche internazionali e sulle sfide attuali che vedono interessare la Repubblica.

Al centro del riferimento del Segretario di Stato Beccari, infatti l’imminente perfezionamento dell’Accordo di Associazione che, il prossimo 19 ottobre San Marino firmerà insieme ad Andorra con l’Unione europea, e vedrà l’entrata in vigore provvisoria nei primi mesi del 2027.

All’ampio pubblico di concittadini presenti, sono stati presentati i punti chiave dell’Intesa, con particolare attenzione ai molteplici benefici ricadenti sui cittadini residenti e non e alle indubbie positive ricadute sui giovani.

La prima mattinata di lavori della Consulta è stata inoltre dedicata alla riflessione su nuove proposte volte a ottimizzare le attività della Consulta stessa e dei Soggiorni Culturali.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per iniziare a sviluppare nuove iniziative rivolte ai cittadini sammarinesi residenti in territorio, con l’ipotesi di promuovere un progetto di soggiorno culturale al contrario, direttamente presso le diverse Comunità all’estero.

Tra i temi affrontati congiuntamente con il Segretario di Stato sono stati inoltre approfonditi quelli relativi alle giurisdizioni consolari, alle visite istituzionali e alle riforme istituzionali.

“La Consulta è un appuntamento a cui attribuisco grande valore – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – perché rappresenta un’importante occasione per incontrare i concittadini residenti fuori confine, condividere con loro una panoramica dell’attività politico-istituzionale e favorire un confronto aperto e costruttivo sulle legittime istanze delle diverse Comunità. È fondamentale continuare a garantire alla Consulta tutti gli strumenti necessari per proseguire nel suo ruolo di raccordo, di stimolo e di elaborazione di proposte nei confronti delle Istituzioni”.

A seguire, i presenti sono stati ricevuti in Udienza Ufficiale dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali.

Le giornate dedicate alla Consulta prevedono momenti di confronto e dibattito sui temi specifici richiesti e approvati dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri, e la sessione si chiuderà con la consueta adozione della Risoluzione conclusiva nella giornata di domenica e con l’insediamento del nuovo Consiglio.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: