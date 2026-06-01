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Aperto il libro delle condoglianze elettronico in memoria di Mariella Mularoni

1 giu 2026
Aperto il libro delle condoglianze elettronico in memoria di Mariella Mularoni

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in occasione dell’odierna giornata di Lutto Nazionale, comunica l'apertura di un Libro delle Condoglianze elettronico in memoria della Dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità. In questo momento di profonda tristezza per la Repubblica di San Marino, si intende offrire a quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare l'impegno umano e professionale della Dott.ssa Mularoni la possibilità di esprimere un pensiero di vicinanza e partecipazione al dolore della sua famiglia e delle Istituzioni. Per coloro che desiderassero lasciare un messaggio di cordoglio, è stato aperto un Libro delle Condoglianze al seguente indirizzo e-mail: inmemoriam.mariellamularoni@esteri.sm.  I messaggi raccolti saranno successivamente consegnati alla famiglia.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri




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