Aperto lo Sportello di Assistenza EUDR presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA): assistenza, informazione e trasparenza al servizio delle aziende



Dando seguito all’entrata in vigore della Legge 25 luglio 2025 n. 101, l’UGRAA ha avviato la propria attività come Sportello di Assistenza EUDR.

Lo Sportello di Assistenza ha il ruolo di coadiuvare le aziende sammarinesi nel conformarsi alle disposizioni della Legge n. 101/2025 e del regolamento (UE) 2023/1115 relative a norme per il commercio di determinate materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e di determinati prodotti interessati legati ad eventi di deforestazione e degrado forestale.

A tal riguardo, è stata aperta una sezione informativa dedicata sul sito della Pubblica Amministrazione gov.sm che sarà ampliata nel tempo per fornire tutte le informazioni utili alle aziende.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la massima conoscenza e informare i portatori di interesse sugli adempimenti e sugli sviluppi legati al Regolamento (UE) 2023/1115.

La nuova sezione offrirà:

Aggiornamenti normativi e documenti ufficiali sull’EUDR;

Linee guida per operatori e fornitori;

Approfondimenti su tracciabilità e dovuta diligenza;

Modalità e contatti per richiedere assistenza.

La sezione inerente all’EUDR è visitabile al seguente indirizzo web: https://gov.sm/pub2/GovSM/Territorio/Regolamento-EUDR.html

Per contattare lo Sportello di Assistenza:

e-mail: sportelloeudr.ugraa@pa.sm

telefono: 0549 885110 - Il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 14.15 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

di persona: UGRAA - Via Ovella, 12 - Borgo Maggiore Il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 14.15 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Si consiglia di prendere appuntamento



Comunicato stampa

Il Dirigente UGRAA

Ing. Giuliana Barulli









