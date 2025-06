“Aperto-ScuolaMuseo” Museo San Francesco – 5/29 giugno 2025

È stata inaugurata ieri, alle ore 18.00, al Museo Pinacoteca San Francesco (Via Basilicius - San Marino) la mostra didattica Aperto – ScuolaMuseo. Nella mostra sono esposti gli elaborati di bambini e bambine della Scuola Elementare della Repubblica di San Marino realizzati negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 in tre percorsi di educazione alla cittadinanza e al patrimonio culturale curati dalle Sezioni Didattica e Archeologica degli Istituti Culturali-Musei di Stato con la collaborazione dell’artista Nicola Cucchiaro. Il percorso didattico “Per un polittico civico - La nostra città ideale”, realizzato con la classe 5 di Montegiardino, è risultato di un laboratorio di costruzione condivisa di autoritratti civici e di una città ideale iniziata con una riflessione sulla iconografia di San Marino e sul polittico del Museo di Stato di Francesco Menzocchi (1535 ca.). “Aperto – Scuola e Museo”, che ha coinvolto le classi 3A di Domagnano e 3 di Faetano, è frutto di un duplice percorso rivolto alle docenti e ai bambini e alle bambine. In una riflessione sullo spazio, le docenti hanno sperimentato il ruolo di curatrici degli elaborati realizzati dagli alunni trasformando la classe in uno spazio espositivo. Nella mostra è stata “trasposta” l’installazione realizzata in classe. “Dalla Torre il paesaggio è musica sospesa”, realizzato con le classi 4 di Falciano e 4 di Chiesanuova, è un percorso didattico dedicato alla Prima Torre, uno dei principali complessi storico monumentali di San Marino. La Prima Torre fino agli anni Settanta del Novecento ha ospitato negli ambienti della “casermetta” le prigioni. Il progetto didattico è partito dagli ampi paesaggi che si godono dalla Rocca in contrapposizione agli spazi chiusi delle celle. Il laboratorio è stato incentrato sui concetti di pieno, di vuoto e di trasformazione e si è concretizzato nella realizzazione di strutture tridimensionali pensate come spazi aperti, in antitesi allo spazio chiuso della prigione. La mostra Aperto – ScuolaMuseo con i disegni, le sculture e l’idea di città ideale restituisce le voci e i desideri delle bambine e dei bambini partecipanti alle attività didattiche. Aperto – ScuolaMuseo è visitabile al Museo San Francesco fino al 29 giugno 2025, con ingresso libero.

