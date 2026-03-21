Apertura Campagna di tesseramento di Alleanza Riformista: "Partecipazione straordinaria e slancio per il futuro"

Una bellissima serata, caratterizzata da una partecipazione straordinaria di aderenti e simpatizzanti, ha accompagnato l’apertura della campagna di tesseramento di Alleanza Riformista. Abbiamo vissuto un momento di grande energia e condivisione, con tante persone accomunate dalla volontà di contribuire attivamente alla crescita del nostro Partito. Durante la serata sono intervenuti il Presidente Gessica Comanducci, il Segretario Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato Rossano Fabbri, che hanno rivolto a tutti i presenti un sincero ringraziamento per il sostegno e la partecipazione. Nei loro interventi è stato inoltre tracciato un bilancio di questo primo anno di attività dopo il primo Congresso di Alleanza Riformista, affrontando i principali temi di attualità politica e condividendo le prospettive future del nostro percorso. Nel corso della serata abbiamo respirato un clima di grande entusiasmo e soddisfazione per l’impegno dei nostri rappresentanti all’interno delle istituzioni e per il lavoro che portiamo avanti ogni giorno. Abbiamo ricordato come questo percorso sia nato esattamente tre anni fa, il 14 aprile 2023, quando Alleanza Riformista venne presentata ufficialmente proprio nella stessa sala in cui ci siamo ritrovati. Tre anni di intensa attività, segnati dal passaggio elettorale con un risultato significativo, dalla formazione del Governo con una nostra rappresentanza nel Congresso di Stato e dal primo Congresso generale, momento in cui ci siamo strutturati come partito, dotandoci di un’organizzazione solida e di una chiara linea politico-programmatica. Per noi è stata un’occasione importante non solo per ritrovarci, ma per rafforzare ulteriormente un percorso politico che, giorno dopo giorno, consolida la nostra presenza e il nostro ruolo nel Paese, reso possibile grazie al lavoro e al sostegno dei tantissimi aderenti e sostenitori, fatto di responsabilità e impegno, ai quali va il nostro più sentito e vivo ringraziamento. Come ribadito nel corso della serata, affronteremo i principali temi aperti del Paese con concretezza, portando il nostro contributo nelle decisioni che riguardano il futuro. La responsabilità ci ha sempre contraddistinto e continuerà a guidare le nostre scelte: la nostra presenza nelle istituzioni è fatta di lavoro, di risultati e di scelte chiare. Su questo continueremo a impegnarci ogni giorno, con l’energia e la determinazione che da sempre condividiamo insieme.

C.s. Alleanza Riformista







