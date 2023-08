Apertura del 25° world scout jamboree

Apertura del 25° world scout jamboree.

Si è aperto ieri sera in Corea del Sud il 25th World Scout Jamboree, durante il quale 43.000 ragazzi e capi scout provenienti da 158 Paesi di tutto il mondo si sono riuniti per condividere culture, esperienze e amicizie, mettendo in pratica una concreta esperienza di cittadinanza mondiale. L’associazione scout di San Marino, AGECS, è presente con il proprio contingente formato da 15 membri, per vivere insieme questa grande occasione di incontro come ambasciatori dello scoutismo sammarinese in Corea del Sud. Nel corso di 12 giornate, i ragazzi di età compresa fra i 14 e 17 anni avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di programmi educativi e attività avventurose all’aria aperta volte alla promozione della pace, sostenibilità, interculturalità e capacità di leadership.

Per chi volesse seguire gli aggiornamenti dell’esperienza, lasciamo i riferimenti diretti ai profili social della nostra Associazione: Facebook: https://www.facebook.com/agecs.scout Instagram: https://instagram.com/agecs.rsm

A.G.E.C.S. - Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: