Apertura del XXII Congresso Generale del PDCS

Apertura del XXII Congresso Generale del PDCS.

Ieri sera, venerdì 8 novembre, presso il Centro Congressi Kursaal, si è aperto il XXII Congresso Generale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), un momento cruciale per il Partito e i suoi delegati, riuniti per delineare la futura linea politica del PDCS. Il Congresso ha visto la partecipazione di numerosi delegati, sostenitori e ospiti, intervenuti per confrontarsi sui temi più rilevanti per il futuro del Paese. Ad aprire la serata, il Segretario Politico Gian Carlo Venturini ha proposto le nomine della Presidenza del Congresso, confermate dall'Assemblea: il ruolo di Presidente è stato affidato a Riccardo Stefanelli, della Sezione di Città, affiancato dai Vice Presidenti Sara Ugolini e Maria Cristina Albertini. Successivamente, il Presidente ha dato lettura della composizione delle commissioni statutarie fondamentali per i lavori congressuali, tra cui la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Modifica allo Statuto, la Commissione Elettorale e la Commissione per la Mozione Finale. Con lo slogan “Impegno e Responsabilità per un Futuro Sicuro”, il Congresso si pone come obiettivo principale quello di consolidare la stabilità e la crescita per San Marino, attraverso interventi che tengano al centro i bisogni della persona e della famiglia, ed aprire un confronto sulle riforme istituzionali con lo scopo di rimettere al centro l'importanza del Consiglio Grande e Generale, in linea con quanto definito nel Programma di Governo. Particolare rilevanza è stata data all'Accordo di Associazione con l’Unione Europea, una nuova opportunità per integrare il Paese nel mercato unico, aprendo nuove prospettive per la competitività economica e la crescita del settore produttivo. La serata ha visto anche i contributi di importanti ospiti internazionali, come Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), che ha inviato un video messaggio di saluto, Zeljana Zovko, vicepresidente del PPE, e Gonçalo Carriço Raposo Duarte, rappresentante dell'Internazionale Democratica Centrista. Tutti hanno espresso il loro sostegno e incoraggiamento per il percorso politico del PDCS, anche a livello internazionale, e hanno sottolineato l'importanza di una maggiore integrazione della Repubblica di San Marino nel contesto europeo. A testimoniare l’importanza di questo Congresso, diverse personalità di partiti, sindacati e associazioni di categoria hanno portato il proprio saluto. La presenza di queste delegazioni sottolinea l’importanza dell’evento come occasione di dialogo e cooperazione per il futuro del Paese. I lavori congressuali proseguiranno sabato 9 novembre, con gli interventi dei delegati, che daranno indicazioni sulle linee che il Partito dovrà seguire nel prossimo triennio. Domenica, infine, verrà presentato un sunto dei lavori e delle decisioni prese. Il PDCS si impegna così a dare voce a un progetto politico che sappia rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini, puntando su sicurezza, sviluppo e nuove opportunità per tutti.

c.s Pdcs

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: