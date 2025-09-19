Apertura lavori - Quarta Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria organizzato dall’ASGG – San Marino

Apertura lavori - Quarta Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria organizzato dall’ASGG – San Marino.

Al Palazzo Congressi Kursaal si sono aperti i lavori del IV Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dal titolo: “A LIFE COURSE APRROACH TO AGING – Dalla Ricerca all’Ecosistema” L’inaugurazione è stata preceduta dal corso precongressuale sull’approccio all’anziano con bisogni di cure palliative diretto dal Prof. Graziano Onder (Politecnico Universitario “A. Gemelli”) che ha messo in risalto la validità sia dal punto di vista clinico che etico, perché mirano a garantire qualità di vita, sollievo dalla sofferenza e supporto globale in una fase di malattia avanzata o terminale. Durante la ceremonia di apertura dell’evento congressuale è intervenuto con i saluti il Direttore generale ISS, il Dott. Claudio Vagnini, che si è soffermato sull’umanizzazione delle cure come approccio all’assistenza sanitaria che mette al centro la persona e non la malattia, l’individuo con bisogni fisici e psicologici, sociali e spirituale. I lavori sono proseguiti con gli interventi dei relatori, presieduto dai Co-Presidenti, la Prof.ssa Stefania Maggi e il Prof. Luigi Ferrucci, nei quali si sono affrontate vari aspetti dell’attività geriatrica e gerontologica. Ricerca, prevenzione, vaccinazione, diagnostica, cure e utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nella giornata del 19 continueranno i lavori con letture magistrali e simposi con argomenti di grande rilievo. Il giorno 20 è previsto un Workshop sulla Cardiogeriatria, condotto dal Prof. Alessandro Capucci e dal prof. Fausto Marchetta.



c.s. ASGG I Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: