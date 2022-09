Apertura presidio micologico 2022

Lunedì 5 settembre aprirà anche quest’anno il Presidio Micologico del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, svolto grazie all’Associazione Micologica Sammarinese. Il servizio è gratuito e lo sportello del presidio micologico, è aperto al pubblico tutti i lunedì e giovedì dei mesi di settembre, ottobre e novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi). Gli sportelli del presidio tornano nella loro consueta sede, al 4° piano della Palazzina ex Casa di Riposo dell’Ospedale di Stato, nei locali del Dipartimento Prevenzione dell’ISS. Il Presidio assicura, da parte degli Ispettori Micologi, il controllo dei funghi portati dalla cittadinanza, attraverso la cernita e la certificazione di quelli commestibili. Tra le attività svolte anche l’informazione, legata al riconoscimento dei vari funghi, il corretto consumo con i consigli relativi alla preparazione, alla cottura, alla conservazione e alla quantità da consumare. A tutto ciò si aggiunge l’informazione sul corretto comportamento da adottare quando ci si trova nel bosco e quando si effettua la raccolta dei funghi. L’attività del presidio micologico è fruibile da anni per tutti i cittadini della Repubblica e non solo, e garantisce una miglior tutela della salute pubblica, stimolando nel contempo una maggiore sensibilità ecologica. Si ricorda che per l'ingresso ai locali dell’ISS, per il rispetto delle disposizioni anti Covid, è obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

