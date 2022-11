Apertura prevendita Festival Internazionale della Magia

Lunedì 5 dicembre si apriranno ufficialmente le prevendite per il 24°Festival Internazionale della magia di San Marino. L'evento si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2023 organizzato dall'illusionista Gabriel con il patrocinio della segreteria di stato per il turismo. Già confermati grandi nomi come Lea Kyle la più grande trasformista del mondo in esclusiva direttamente da Las Vegas, mentre la serata clou di sabato 15 aprile al teatro Nuovo di Dogana sarà condotta da Raul Cremona!! Sarà possibile prenotare dal sito: www.festivalinternazionaledellamagia.com oppure direttamente alla prevendita ufficiale presso l'edicola Quadrifoglio in via Piana 101 a San Marino.

