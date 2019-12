Apertura prevendite 23° Festival internazionale della magia

Apertura prevendite 23° Festival internazionale della magia.

Si apriranno ufficialmente martedì 3 dicembre le prevendite dirette per il 23° Festival Internazionale della magia di San Marino presso l'edicola tabacchi Quadrifoglio in via Piana 101 San Marino Città. La celeberrima manifestazione si terrà il 13/14/15 marzo prossimi con il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo di San Marino. Il programma magico è veramente molto nutrito e oltre i tanti avvenimenti gratuiti nel centro storico, offre la scelta su 4 grandi spettacoli: Concorso magico Trofeo Arzilli di venerdì 13 marzo alle 20,30 al palazzo congressi Kursaal Galà internazionale di magia da vicino ( close up) sabato 14 marzo alle ore 17,00 presso il centro congressi Kursaal. Gran gala della magia di sabato 14 marzo alle 21,00 al teatro Nuovo di Dogana. Family Show domenica 15 marzo alle ore 16,00. I migliori maghi del mondo saranno a San Marino per portare stupore e meraviglia in una delle manifestazioni considerata come un fiore all'occhiello a livello mondiale. Ospite d'onore del gran gala di sabato il Finlandese Marko Karvo considerato la personificazione del leggendario Mandrake il celebre mago dei fumetti.

Per maggiori info: www.festivalinternazionaledellamagia.com, magicstaff@ymail.com 339/8461582



I più letti della settimana: