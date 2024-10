Apertura prevendite per il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino: eventi e novità imperdibili

Si apriranno mercoledì 16 ottobre le prevendite ufficiali per il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino, in programma dal 14 al 16 marzo 2025. Questa edizione promette numerose novità e spettacoli di altissimo livello, confermando San Marino come uno dei punti di riferimento nel panorama magico internazionale.

Le prevendite dirette si terranno a San Marino presso l'Edicola Quadrifoglio di Roberto Moroni, situata in via Piana 101 tel.0549-992751, nella città di San Marino. È possibile acquistare i biglietti anche online sul sito ufficiale del festival: www.festivalinternazionaledellamagia.com.

Programma degli eventi:

Trofeo Arzilli, venerdì 14 marzo, ore 21:00, presso il Palazzo dei Congressi Kursaal. Una serata di pura competizione magica dove una decina di maghi emergenti si sfideranno per il prestigioso titolo, mettendo alla prova le loro abilità e creatività.

Spettacolo di Magia in Primo Piano, sabato 15 marzo, ore 16:30, al Centro Congressi Kursaal. Un pomeriggio dedicato agli appassionati della magia, con esibizioni affascinanti e sorprendenti che sapranno catturare grandi e piccini.

Gran Gala della Magia, sabato 15 marzo, ore 21:00, presso il Teatro Nuovo di Dogana. Uno degli appuntamenti più attesi, che vedrà protagonisti i migliori maghi del mondo in un’unica straordinaria serata, all’insegna dell’eccellenza artistica e magica. I biglietti per la platea sono numerati.

Family Show, domenica 16 marzo, ore 16:00, al Centro Congressi Kursaal. Uno spettacolo pensato per le famiglie e i bambini, ricco di divertimento e magia, perfetto per trascorrere un pomeriggio indimenticabile insieme ai più piccoli.

Pacchetto biglietti scontato: È possibile acquistare il pacchetto biglietti che include tutti gli spettacoli del festival a un prezzo super scontato.

Per informazioni, si prega di contattare: magicstaff@ymail.com.

Prezzi e informazioni sui biglietti: I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati rispetto alle scorse edizioni.

Gli spettatori possono scegliere tra un’ampia gamma di eventi adatti a ogni età e interesse. L’unica eccezione riguarda il Gran Gala della Magia, per il quale i posti in platea saranno numerati.

Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: http://www.festivalinternazionaledellamagia.com./

