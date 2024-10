14 OTTOBRE Apertura straordinaria dei Musei in occasione della festa del Patrono San Gaudenzo

Apertura straordinaria dei Musei in occasione della festa del Patrono San Gaudenzo.

Un’apertura straordinaria dei Musei per il giorno del Patrono di Rimini, lunedì 14 ottobre e un weekend all’insegna dell’arte e della cultura per scoprire la storia e i luoghi più belli della città. Lunedì 14 ottobre la città festeggia San Gaudenzo e i Musei della città e il Fellini Museum rimangono aperti al pubblico per l’occasione con il seguente orario: 10:00-13:00 e 16:00-19:00 con la sola eccezione del Palazzo del Fulgor, parte integrante e documentaria del Fellini Museum, che rimane aperto ad orario continuato dalle 11:00 alle 17:00. Con l’occasione è possibile visitare anche le mostre temporanee ospitate ai Musei: al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra dedicata a Ugo Tognazzi, a Castel Sismondo - Ala di Isotta la grande mostra dedicata alle cover d'artista ‘Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’ che inaugura il 10 ottobre, infine quella di Pino Boschetti ‘Dipingere in dialetto’ al Palazzo del Fulgor. Già dal week-end è inoltre possibile partecipare a visite guidate particolarmente interessanti: La mattina di domenica 13 ottobre si va Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e quella ancora poco conosciuta del Teatro Amintore Galli, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Anche VisitRimini propone un approfondimento sulla vita nel periodo romano ad Ariminum, con una visita guidata focalizzata sulla Domus del Chirurgo. Si tratta di una passeggiata culturale alla scoperta della Rimini Romana con partenza dal Visitor Center, un percorso multimediale ed interattivo, dove una grande mappa racconterà di Ariminum e delle grandi vie romane, per poi scoprire i tesori del complesso archeologico. In occasione dell’iniziativa Monasteri Aperti 2024, durante le giornate di sabato 12 e 26 ottobre, e domenica 13 e 27 ottobre, è possibile visitare la chiesa di San Bernardino e l'antica sagrestia con il Crocifisso settecentesco di Innocenzo da Petralia sotto la guida delle stesse monache di clausura, le quali offriranno una vera e propria esperienza tra Bellezza e Spiritualità nel Monastero della Natività di Maria. Infine, durante tutta la settimana, è sempre possibile partecipare a tour nei luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, come il Borgo San Giuliano, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole.

